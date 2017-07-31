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Марокко - Демократическая Республика Конго

Товарищеские матчи - 31 июля 2017

Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Марокко – Демократическая Республика Конго на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 01:00 31 июля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Эрве Ренар или Флоран Ибендж? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Марокко – Демократическая Республика Конго? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Марокко и Демократическая Республика Конго, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

