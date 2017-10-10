Япония
    -
    13:30
    10.10.17
    Международный стадион Йокогама
    Гаити
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      Япония - Гаити
      Товарищеские матчи - 10 октября 2017

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Япония – Гаити на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 13:30 10 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Вахид Халилходжич или Патрис Невё? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Япония – Гаити? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Япония и Гаити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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