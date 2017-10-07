Россия
    -
    17:00
    07.10.17
    ВЭБ Арена
    Южная Корея
      Товарищеские матчи • Регулярный
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Россия - Южная Корея
      Товарищеские матчи - 7 октября 2017

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Россия – Южная Корея на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:00 7 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Станислав Черчесов или Тхэён Син? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Россия – Южная Корея? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Россия и Южная Корея, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
      30
      Артем Мазилкин
      Главное 
       
       Удалить
      0'

      Россия и Южная Корея вспоминают ЧМ в Бразилии, а Eurosport.ru рассказывает об этом.

      Комментарии 0