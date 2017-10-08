Таиланд
    -
    15:30
    08.10.17
    SCG Stadium
    Кения
      Товарищеские матчи • Регулярный
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Таиланд - Кения
      Товарищеские матчи - 8 октября 2017

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Таиланд – Кения на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 15:30 8 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Милован Раевац или Bobby Williamson? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Таиланд – Кения? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Таиланд и Кения, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0