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о-ва Теркс и Кайкос - Барбадос

Товарищеские матчи - 11 ноября 2017

Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем о-ва Теркс и Кайкос – Барбадос на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 02:00 11 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Craig Harrington или Marcos Falopa? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче о-ва Теркс и Кайкос – Барбадос? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются о-ва Теркс и Кайкос и Барбадос, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

