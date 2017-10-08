Сальвадор
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    0:00
    09.10.17
    Би-би-ви-эй Компасс Стэдиум
    Канада
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      Сальвадор - Канада
      Товарищеские матчи - 9 октября 2017

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Сальвадор – Канада на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 00:00 9 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Эдуардо Лара или Octavio Zambrano? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Сальвадор – Канада? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Сальвадор и Канада, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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