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Южная Корея - Марокко

Товарищеские матчи - 10 октября 2017

Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Южная Корея – Марокко на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 16:30 10 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Тхэён Син или Эрве Ренар? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Южная Корея – Марокко? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Южная Корея и Марокко, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

