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Россия - Иран
Товарищеские матчи - 10 октября 2017
Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Россия – Иран на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:00 10 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Станислав Черчесов или Карлуш Кейруш? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Россия – Иран? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Россия и Иран, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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Сборная России все еще без Дзагоева и Головина, зато зарабатывает деньги для РФС и наигрывает новичков для Черчесова. Сегодня – в игре с Ираном.