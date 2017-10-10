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      Россия - Иран
      Товарищеские матчи - 10 октября 2017

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Россия – Иран на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:00 10 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Станислав Черчесов или Карлуш Кейруш? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Россия – Иран? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Россия и Иран, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      Сборная России все еще без Дзагоева и Головина, зато зарабатывает деньги для РФС и наигрывает новичков для Черчесова. Сегодня – в игре с Ираном.

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