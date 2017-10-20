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Япония - Бразилия

Товарищеские матчи - 20 октября 2017

Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Япония – Бразилия на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 01:00 20 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Вахид Халилходжич или Тите? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Япония – Бразилия? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Япония и Бразилия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

