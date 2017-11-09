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Шотландия - Нидерланды

Товарищеские матчи - 9 ноября 2017

Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Шотландия – Нидерланды на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 9 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Малки Маккей или Дик Адвокат? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Шотландия – Нидерланды? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Шотландия и Нидерланды, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

