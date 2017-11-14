Бельгия
    -
    22:45
    14.11.17
    Ян Брейдельштадион
    Япония
      Товарищеские матчи • Регулярный
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Бельгия - Япония
      Товарищеские матчи - 14 ноября 2017

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Бельгия – Япония на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 14 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Роберто Мартинес или Вахид Халилходжич? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Бельгия – Япония? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Бельгия и Япония, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      комментарий 0