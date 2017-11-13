Онлайн

Польша - Мексика

Товарищеские матчи - 13 ноября 2017

Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Польша – Мексика на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 13 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Адам Навалка или Хуан Карлос Осорио? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Польша – Мексика? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Польша и Мексика, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

