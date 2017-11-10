Украина
    -
    21:00
    10.11.17
    Арена-Львов
    Словакия
      Товарищеские матчи • Регулярный
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Украина - Словакия
      Товарищеские матчи - 10 ноября 2017

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Украина – Словакия на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:00 10 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Андрей Шевченко или Ян Козак? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Украина – Словакия? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Украина и Словакия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
      30
      Данил Тармасинов
      Главное 
       
       Удалить
       

      Андрей Ярмоленко сыграет против Марека Гамшика. Две большие звезды встретятся в контрольном матче сборных Украины и Словакии.

      комментарий 0