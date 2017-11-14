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      Англия - Бразилия
      Товарищеские матчи - 14 ноября 2017

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Англия – Бразилия на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:00 14 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Гарет Саутгейт или Тите? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Англия – Бразилия? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Англия и Бразилия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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