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      Россия - Аргентина
      Товарищеские матчи - 11 ноября 2017

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Россия – Аргентина на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 16:00 11 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Станислав Черчесов или Хорхе Сампаоли? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Россия – Аргентина? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Россия и Аргентина, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      Под открытие «Лужников» выписали аж целого Лионеля Месси. Аргентина сыграет с Россией на главном стадионе страны.

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