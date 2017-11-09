Люксембург
    -
    22:00
    09.11.17
    Стадион Жози Бартель
    Венгрия
      Товарищеские матчи • Регулярный
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      Люксембург - Венгрия
      Товарищеские матчи - 9 ноября 2017

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Люксембург – Венгрия на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:00 9 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Люк Хольц или Жорж Лекенс? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Люксембург – Венгрия? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Люксембург и Венгрия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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