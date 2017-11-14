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Венгрия - Коста-Рика

Товарищеские матчи - 14 ноября 2017

Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Венгрия – Коста-Рика на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:15 14 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Золтан Селеши или Оскар Рамирес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Венгрия – Коста-Рика? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Венгрия и Коста-Рика, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

