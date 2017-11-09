Румыния
    -
    21:15
    09.11.17
    Стадион им. д-ра Константина Радулеску
    Турция
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      Румыния - Турция
      Товарищеские матчи - 9 ноября 2017

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Румыния – Турция на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:15 9 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Космин Контра или Мирча Луческу? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Румыния – Турция? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Румыния и Турция, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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