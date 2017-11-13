Турция
    -
    20:30
    13.11.17
    Antalya Stadyumu
    Албания
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      Турция - Албания
      Товарищеские матчи - 13 ноября 2017

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Турция – Албания на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:30 13 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Мирча Луческу или Кристиан Пануччи? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Турция – Албания? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Турция и Албания, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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