Сингапур
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    14:30
    09.11.17
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      Сингапур - Ливан
      Товарищеские матчи - 9 ноября 2017

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Сингапур – Ливан на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 14:30 9 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Sundramoorthy Varadaraju или Miodrag Radulovich? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Сингапур – Ливан? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Сингапур и Ливан, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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