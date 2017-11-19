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Фиджи - Эстония

Товарищеские матчи - 19 ноября 2017

Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Фиджи – Эстония на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 05:00 19 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Кристоф Гамель или Мартин Рейм? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Фиджи – Эстония? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Фиджи и Эстония, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

