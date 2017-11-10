Южная Корея
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    14:00
    10.11.17
    Suwon World Cup Stadium
    Колумбия
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      Южная Корея - Колумбия
      Товарищеские матчи - 10 ноября 2017

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Южная Корея – Колумбия на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 14:00 10 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Тхэён Син или Хосе Пекерман? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Южная Корея – Колумбия? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Южная Корея и Колумбия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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