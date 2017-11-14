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Южная Корея - Сербия
Товарищеские матчи - 14 ноября 2017
Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Южная Корея – Сербия на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 14:00 14 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Тхэён Син или Младен Крстаич? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Южная Корея – Сербия? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Южная Корея и Сербия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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