Китай
    -
    14:35
    10.11.17
    Tianhe Stadium
    Сербия
      Товарищеские матчи • Регулярный
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Китай - Сербия
      Товарищеские матчи - 10 ноября 2017

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Китай – Сербия на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 14:35 10 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Марчелло Липпи или Младен Крстаич? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Китай – Сербия? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Китай и Сербия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      комментарий 0