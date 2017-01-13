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17-летний наследник Ибрагимовича забил за сборную Швеции и побил рекорд 1912 года

17-летний наследник Ибрагимовича забил за сборную Швеции и побил рекорд 1912 года
Eurosport

3 ч. назад

Александр Исак развивается с опережением графика Златана.

В четверг сборная Швеции разгромила Словакию в товарищеской игре – 6:0. Счет на 19-й минуте открыл Александр Исак, которому в день матча было 17 лет 113 дней. Это сделало Исака автором самого молодого гола в истории сборной Швеции. Прежний рекорд был установлен в 1912 году Эриком Дальстрёмом, который к моменту первого гола за национальную команду уже справил 18-летие.

Златан Ибрагимович, с которым сравнивают Исака, открыл счет мячам за Швецию в возрасте 20 лет 4 дней.

Исаку не хватило всего 5 дней, чтобы стать и самым молодым футболистом, выходившим на поле за сборную Швеции. Рекорд, установленный в 1911 году Гуннаром Плейелем, устоял.

  • В 2016 году Исак забил 10 голов в 24 матчах чемпионата Швеции.
  • Летом АИК отказал в трансфере Исака «Ливерпулю», «Челси» и «Реалу».
  • Осенью сам Ибрагимович рекомендовал Исака своим бывшим клубами «Ювентусу» и «ПСЖ».

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