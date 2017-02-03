AFP
Россия проведет товарищеский матч с Аргентиной в Москве
Еще один шанс увидеть Лео Месси.
Россия проведет товарищеский матч с Аргентиной в Москве. По информации «Чемпионата», игра состоится в начале 20-х чисел марта.
- В последний раз Россия и Аргентина встречались в 2009-м. В товарищеском матче в Москве победили латиноамериканцы – 3:2.
- Аргентина возглавляет рейтинг ФИФА, Россия идет на 56-й строчке.
- Команда Станислава Черчесова освобождена от отборочного турнира к ЧМ-2018.
- После 12 матчей отборочного турнира Аргентина занимает пятое место, которое не гарантирует прямого попадания на ЧМ.
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