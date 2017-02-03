AFP

Россия проведет товарищеский матч с Аргентиной в Москве

Россия проведет товарищеский матч с Аргентиной в Москве
Eurosport

9 мин. назад

Еще один шанс увидеть Лео Месси.

Россия проведет товарищеский матч с Аргентиной в Москве. По информации «Чемпионата», игра состоится в начале 20-х чисел марта.

  • В последний раз Россия и Аргентина встречались в 2009-м. В товарищеском матче в Москве победили латиноамериканцы – 3:2.
  • Аргентина возглавляет рейтинг ФИФА, Россия идет на 56-й строчке.
  • Команда Станислава Черчесова освобождена от отборочного турнира к ЧМ-2018.
  • После 12 матчей отборочного турнира Аргентина занимает пятое место, которое не гарантирует прямого попадания на ЧМ.

Лучший спортивный телеграм

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Первый за 9 игр и победный гол Панарина с передачи Анисимова и другой жир матча «Аризона» – «Чикаго»

03:03
Популярные видео
«Торонто» забил первым и лишь разозлил «Сент-Луис» Тарасенко
 635 просмотров9 ч
Ассист Нестерова и ржачная черепашка Боровиски, у которого во второй раз в сезоне оторвался конек
 527 просмотров6 ч
А еще вам может понравиться
6 мин. назад
Россия проведет товарищеский матч с Аргентиной в Москве
13/01/2017 в 00:07
17-летний наследник Ибрагимовича забил за сборную Швеции и побил рекорд 1912 года
20/12/2016 в 18:06
Дмитрий Селюк: «Я договорился о матче Россия – Бельгия бесплатно и за 30 минут»