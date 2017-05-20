Eurosport
Мауро Икарди вызван в сборную Аргентины впервые с 2013 года
Ждал вызова дольше, чем ты обычно стоишь в очереди в супермаркете перед закрытием магазина.
Сборная Аргентины огласила состав, вызванный на товарищеские матчи против Бразилии и Сингапура.
Вратари: Серхио Ромеро («Манчестер Юнайтед»), Науэль Гусман («Тигрес»), Херонимо Рульи («Реал Сосьедад»)
Защитники: Николас Отаменди («Манчестер Сити»), Хавьер Маскерано («Барселона»), Эмануэль Маммана («Лион»), «Габриэль Меркадо («Севилья»)
Полузащитники: Эдуардо Сальвио («Бенфика»), Лукас Биглия («Лацио»), Гидо Родригес («Тихуана»), Леандро Паредес («Рома»), Эвер Банега («Интер»), Мануэль Лансини («Вест Хэм»)
Нападающие: Анхель ди Мария («ПСЖ»), Алехандро Гомес («Аталанта»), Хоакин Корреа («Севилья»), Мауро Икарди («Интер»), Гонсало Игуаин («Ювентус»), Лионель Месси («Барселона»)
- Мауро Икарди вызван в сборную впервые с 2013 года.
- Матч Аргентины против Бразилии пройдет в Мельбурне 9 июня.
- Сингапур пободается с «альбиселесте» 13 июня в, кхм, Сингапуре.