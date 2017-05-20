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Мауро Икарди вызван в сборную Аргентины впервые с 2013 года

Икарди вызван в сборную Аргентины впервые с 2013 года
Eurosport

1 час назад

Ждал вызова дольше, чем ты обычно стоишь в очереди в супермаркете перед закрытием магазина.

Сборная Аргентины огласила состав, вызванный на товарищеские матчи против Бразилии и Сингапура.

Вратари: Серхио Ромеро («Манчестер Юнайтед»), Науэль Гусман («Тигрес»), Херонимо Рульи («Реал Сосьедад»)

Защитники: Николас Отаменди («Манчестер Сити»), Хавьер МаскераноБарселона»), Эмануэль Маммана («Лион»), «Габриэль Меркадо («Севилья»)

Полузащитники: Эдуардо СальвиоБенфика»), Лукас Биглия («Лацио»), Гидо Родригес («Тихуана»), Леандро Паредес («Рома»), Эвер БанегаИнтер»), Мануэль Лансини («Вест Хэм»)

Нападающие: Анхель ди МарияПСЖ»), Алехандро ГомесАталанта»), Хоакин Корреа («Севилья»), Мауро Икарди («Интер»), Гонсало ИгуаинЮвентус»), Лионель Месси («Барселона»)

  • Мауро Икарди вызван в сборную впервые с 2013 года.
  • Матч Аргентины против Бразилии пройдет в Мельбурне 9 июня.
  • Сингапур пободается с «альбиселесте» 13 июня в, кхм, Сингапуре.

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