Матч «Ливерпуля» в Сиднее с Джеррардом и Каррагером в составе собрал 73 тысячи зрителей

Экс-капитан и экс-защитник «красных» снова надели футболки клуба в товарищеской игре против «Сиднея». Матч состоялся в Австралии и завершился победой «Ливерпуля» со счетом 3:0.

Джеррард и Каррагер провели на поле стартовые 45 минут, в которые уложились все три мяча английского клуба. За игрой Стиви и Джейми наблюдали 73 тысячи зрителей.

Джеррард завершил карьеру летом-2016 года. Последним клубом англичанина был «Лос-Анджелес Гэлакси».

Стивен провел в «Ливерпуле» 17 сезонов, а с 2017 года занимает в клубе должность тренера молодежной команды.

Каррагер завязал с футболом в 2013 году и работает экспертом на телеканале Sky Sports.

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