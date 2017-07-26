PA Sport
«Халл» Леонида Слуцкого сыграл вничью с «Нантом» Клаудио Раньери
Команды не забили мячей.
Контрольная встреча прошла на запасном поле английской команды и завершилась со счетом 0:0.
- В следующем контрольном матче, который пройдет 28 июля, команда Слуцкого сыграет с «Аяксом».
- «Халл» ранее провел под руководством Слуцкого 3 предсезонные встречи – с «Оксфордом» (1:2), «Бристоль Роверс» (2:1) и «Бенфикой» (1:0).
- В первом туре Чемпионшипа «Халл» сыграет на выезде с «Астон Виллой». Матч состоится 5 августа.
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