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«Халл» Леонида Слуцкого сыграл вничью с «Нантом» Клаудио Раньери

«Халл» Слуцкого сыграл вничью с «Нантом» Раньери
Eurosport

Вчера в 00:34

Команды не забили мячей.

Контрольная встреча прошла на запасном поле английской команды и завершилась со счетом 0:0.

  • В следующем контрольном матче, который пройдет 28 июля, команда Слуцкого сыграет с «Аяксом».
  • «Халл» ранее провел под руководством Слуцкого 3 предсезонные встречи – с «Оксфордом» (1:2), «Бристоль Роверс» (2:1) и «Бенфикой» (1:0).
  • В первом туре Чемпионшипа «Халл» сыграет на выезде с «Астон Виллой». Матч состоится 5 августа.

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