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«Халл Сити» Леонида Слуцкого спас ничью в товарищеском матче с «Аяксом»

«Халл» Слуцкого спас ничью в товарищеском матче с «Аяксом»
Eurosport

22 мин. назад

Клуб из Чемпионшипа сыграл вничью с амстердамской командой – 3:3.

«Аякс» – «Халл Сити» – 3:3

Голы:

0:1 – Маркус Хенриксен, 5’

1:1 – Фрэнки де Йонг, 7’

2:1 – Клас-Ян Хунтелар, 17’

3:1 – Вацлав Черны, 54’

3:2 – Дэн Бэтти, 77’

3:3 – Джеймс Уэйр, 85’

  • Контрольный матч проходил на поле академии «Аякса» без болельщиков.
  • «Халл» откроет сезон в Чемпионшипе игрой с «Астон Виллой» 5 августа.
  • «Тигров» возглавляет бывший тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий.

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