«Халл Сити» Леонида Слуцкого спас ничью в товарищеском матче с «Аяксом»
Клуб из Чемпионшипа сыграл вничью с амстердамской командой – 3:3.
«Аякс» – «Халл Сити» – 3:3
Голы:
0:1 – Маркус Хенриксен, 5’
1:1 – Фрэнки де Йонг, 7’
2:1 – Клас-Ян Хунтелар, 17’
3:1 – Вацлав Черны, 54’
3:2 – Дэн Бэтти, 77’
3:3 – Джеймс Уэйр, 85’
- Контрольный матч проходил на поле академии «Аякса» без болельщиков.
- «Халл» откроет сезон в Чемпионшипе игрой с «Астон Виллой» 5 августа.
- «Тигров» возглавляет бывший тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий.
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