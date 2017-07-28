Алексис Санчес выложил больное фото в инстаграм, после того как Арсен Венгер сообщил о тренировках

Чилийский форвард Алексис Санчес может пропустить тренировку «Арсенала» в предсезонке.

Главный тренер лондонцев Арсен Венгер заявил, что нападающий присоединится к команде в воскресенье, 30 июля. «Санчес и Мустафи будут тренироваться со всеми перед матчем с «Севильей» на Emirates Cup», – цитирует Венгера The Telegraph.

Меньше чем через сутки Алексис выложил фото в инстаграме. На снимке замотанный в черный шарф футболист лежит на диване с собакой. Картинку с расстроенными эмодзи он подписал как «Заболел».

Санчес пропустил предсезонку, клуб продлил отпуск чилийца из-за участия в Кубке Конфедераций.

Контракт Алексиса с «Арсеналом» заканчивается в 2018 году.

Во время китайского турне ряд «канониров» подхватили пищевое отравление.

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