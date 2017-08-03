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Люка Зидан дебютировал за основной состав «Реала»

Люка Зидан дебютировал за основной состав «Реала»
Eurosport

35 мин. назадОбновлено Только что

Главный тренер мадридцев выпустил на поле сына.

Дебют 19-летнего голкипера состоялся в товарищеском матче против сборной звезд MLS. Лука Зидан появился на поле на 72-й минуте, заменив Рубена Яньеса.

  • Мадридцы обыграли звезд MLS со счетом 4:2 по пенальти. Основное время матча завершилось вничью – 1:1.
  • В предстоящем сезоне сын главного тренера мадридцев будет третьим вратарем команды.
  • Места первого и второго голкиперов продолжат занимать Кейлор Навас и Кико Касилья.

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