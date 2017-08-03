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Люка Зидан дебютировал за основной состав «Реала»
Главный тренер мадридцев выпустил на поле сына.
Дебют 19-летнего голкипера состоялся в товарищеском матче против сборной звезд MLS. Лука Зидан появился на поле на 72-й минуте, заменив Рубена Яньеса.
- Мадридцы обыграли звезд MLS со счетом 4:2 по пенальти. Основное время матча завершилось вничью – 1:1.
- В предстоящем сезоне сын главного тренера мадридцев будет третьим вратарем команды.
- Места первого и второго голкиперов продолжат занимать Кейлор Навас и Кико Касилья.
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