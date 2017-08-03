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Голы матча, в котором за «Реал» дебютировал Зидан-младший и мадридцы едва отбились от звезд MLS

Голы матча, в котором за «Реал» дебютировал Зидан-младший и мадридцы едва отбились от звезд MLS
Eurosport

1 час назад

«Королевский клуб» добыл победу в серии пенальти.

Основное время встречи, пошедшей 2 августа в Чикаго, завершилось со счетом 1:1. На гол мадридцев, забитый Борхой Майоралем на 59-й минуте, звезды MLS ответили мячом Дома Дуайера (87').

В серии пенальти «Реал» был сильнее – 4:2. Ворота мадридцев защищал вышедший на замену Люка Зидан.

  • В составе сборной звезд MLS на поле выходили Тим Ховард, Бастиан Швайнштайгер, Кака, Себастьян Джовинко, Давид Вилья, Майкл Брэдли, Джовани дос Сантос.

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