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Голы матча, в котором за «Реал» дебютировал Зидан-младший и мадридцы едва отбились от звезд MLS
«Королевский клуб» добыл победу в серии пенальти.
Основное время встречи, пошедшей 2 августа в Чикаго, завершилось со счетом 1:1. На гол мадридцев, забитый Борхой Майоралем на 59-й минуте, звезды MLS ответили мячом Дома Дуайера (87').
В серии пенальти «Реал» был сильнее – 4:2. Ворота мадридцев защищал вышедший на замену Люка Зидан.
- В составе сборной звезд MLS на поле выходили Тим Ховард, Бастиан Швайнштайгер, Кака, Себастьян Джовинко, Давид Вилья, Майкл Брэдли, Джовани дос Сантос.
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