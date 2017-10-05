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Марио Фернандес: «Обещаю выучить гимн России к ЧМ-2018»
Это посложнее, чем побриться наголо.
Защитник сборной России Марио Фернандес дал обещание болельщикам.
«Смогу ли сдержаться и не спеть бразильский гимн, если Россия попадет на Бразилию? Ха-ха. Ну и вопрос. Я заклею рот скотчем. А если серьезно, то, конечно, я буду молчать.
Знаю ли слова российского гимна? Нет. Но к чемпионату мира обещаю выучить его», – заверил Фернандес в интервью «Российской газете».
- Россия и Бразилия первыми обеспечили себе участие на ЧМ-2018, но Россия добилась этого на 7 лет раньше.
- 7 октября Россия проведет товарищеский матч против Южной Кореи на «Арене ЦСКА».
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