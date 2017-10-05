Eurosport

Игроки сборной России прервали тренировку, чтобы встретиться с детьми-инвалидами

Игроки сборной России прервали тренировку, чтобы встретиться с детьми-инвалидами
Eurosport

Вчера в 20:24

Парни осчастливили маленьких фанатов.

Футболисты сбороной России сделали паузу во время одной из тренировок перед товарищеским матчем против Южной Кореи.

В гости к игрокам пришли дети с ограниченными возможностями, которые провели некоторое время в компании с любимцами.

  • Сборная России 7 и 10 окрября проведет товарищеские матчи с командами Южной Кореи и Ирана.
  • Национальная команда тренируется в Новогорске.

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