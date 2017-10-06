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Главный тренер Южной Кореи: «Россия – одна из ведущих футбольных держав, а Кокорин – ее лидер»

Главный тренер Южной Кореи: «Россия – одна из ведущих футбольных держав, а Кокорин – ее лидер»
Eurosport

20 ч. назад

Син Тхэён лучшего мнения о сборной России, нежели ее болельщики.

Главный тренер Южной Кореи Син Тхэён поделился мнением о предстоящем товарищеском матче против хозяев ЧМ-2018.

«Мы уже выполнили свою главную задачу – попали на чемпионат мира, который пройдет как раз здесь, в России. И в плане подготовки к турниру завтрашний матч очень важен. Мы надеемся показать свой лучший футбол.

Российская команда – более чем достойный соперник. Как по мне, Россия – одна из ведущих футбольных держав.

О нашей тактике на завтрашний матч много говорить не буду – сами все увидите. Хочется показать яркий футбол в атаке, но оборона у россиян достаточно сильная. Так что легко не будет.

Кого бы назвал лидером сборной России? Кокорина», – цитирует главного тренера южнокорейцев «СЭ».

  • Товарищеский матч Россия – Южная Корея пройдет 7 октября на «Арене ЦСКА».
  • Кокорин может сыграть за национальную команду впервые с Евро-2016.

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