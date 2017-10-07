Герой нашего бремени. Почему Андрей Аршавин нужен России на чемпионате мира

Андрей Аршавин идеально подошел бы на роль Григория Печорина: вечно насупленный, недовольный, смотрит на запад, едет на восток, говорит готовыми афоризмами. Наши ожидания – наши проблемы. Это ведь даже не о Евро-2012, и не о русском футболе – это о жизни в России в принципе. Аршавин – самое яркое, что случалось в футбольной России. Вспышка 10-летней давности, чей свет до сих пор идет к нам – Андрей все еще играет в футбол. И хорош даже в 36.

Аршавин пересидел в «Зените», скис в «Арсенале» и мучился в «Кубани». С 2011-го по 2015-й карьера Андрея закольцевалась в день сурка – серые матчи, кошмарный Евро, личные проблемы, ненависть тех, кто вчера обожал. Каждый эксперт заключал, что Аршавину нужен новый вызов. А он взял да уехал в Казахстан – фактически признал, что карьера и амбиции истощились. Прошло около двух лет, и примерно раз в неделю медиа выкладывают видео с похожими названиями: «Очередной шедевр Аршавина за «Кайрат».

У сборной России все менее стабильно. В центре поля на ЧМ явно планируются Дзагоев, Глушаков, Головин, Тарасов и Миранчук. Алан больше смотрит футбол на больничном, чем с поля. Денис очень далек от формы предыдущего сезона и последнее время часто травмируется. Александр и Алексей молоды – опыта хватает, чтобы гонять «Динамо» и «Тосно» при полупустых трибунах, но давление первого для России домашнего чемпионата мира огромно. Ни один психолог не предскажет, выгребут ли 21-летние парни без серьезного международного пробега. Только Тарасов стабильно ломает соперников.

Прошлые сборы показали, кого Станислав Черчесов рассматривает в ближайшем резерве. Кузяев, Швец, Митришев, Шахов. При этом игроки «Краснодара» для Черчесова будто не существуют. Казуальный зритель, который смотрит только международные турниры раз в два года да финалы Лиги чемпионов, скорее всего, недоуменно нахмурит брови. В подобной ситуации кандидатура Аршавина не выглядит чем-то диким. Даже сам Станислав Саламович не исключил появление Андрея. «Невозможно сейчас конкретно сказать да или нет, это будет неправильно», – уходил от ответа главный тренер.

Чуда от Аршавина не требуется – проблем с ожиданиями нет. В 36 лет герой Евро-2008 уже не протащит мяч через полполя, взрывая мозги защитникам. С возрастом функции Андрея, как многих других знаменитых атакующих игроков – Пирло, Бекса, Роналдиньо и даже Месси – изменились. Теперь Аршавин чаще располагается в центре поля, выполняя роль диспетчера. За последние два сезона Андрей выдал 14 ассистов (плюс столько же забил) – лучший результат за последние пять лет. Четвертый десяток лет сказался на скорости тела, но не на остроте ума.

Думаете, в чемпионате Казахстана легче? Возможно, но именно там Аршавин будто бы получил тот вызов, о котором галдели эксперты – он разозлился. За два сезона Андрей получил 10 предупреждений – ни разу в карьере он так часто не попадал на карточки. Аршавин борется с удовольствием, а не через силу. Бывший хедлайнер сборной сбежал в Казахстан от медиа, неадекватных фанатов, депутатов с камерами и личных проблем, успокоился и наслаждается игрой. У него уже нет больших целей, давление спало, и футбол превратился из пытки в страсть. А это именно то, чего вечно не хватает сборной России – умения откусить мяч вместе с ногой соперника.

В возрасте Аршавина проблем тоже нет – физиотерапия в последние годы продвинулась очень далеко. Даже гранды не стесняются работы со стареющими звездами. Сборная Испании вызывала на прошлый сбор Давида Вилью, который в 35 лет второй сезон подряд забил больше 20 голов за «Нью-Йорк Сити». 39-летний Рикарду Карвалью выиграл Евро-2016 с Португалией. Остальные защитники чемпионов Европы чуть моложе: Пепе 34 года, Алвешу 35, Фонте 33. В сборной Италии прекрасно чувствует себя 35-летний Андреа Бардзальи.

Идеальный пример – Эмре Белозоглу: выиграл Кубок УЕФА в 2000-м, взял бронзу ЧМ-2002, а потом резко ушел в пике. Но внезапно к 37 годам оказался одним из хэдлайнеров «Истанбула» и в сборной Турции на роли диспетчера.

Сборные, составленные из юнг и дебютантов, не всегда выстреливают, как надо. Сборная Англии, вторая по молодости на Евро-2016, позорно вылетела от скромной Исландии, потому что Руни и Кэйхилл не те ребята, которые потащат за собой Алли, Стерлинга и другую молодежь. Сборной Германии на том же чемпионате Европы явно не хватало Миро Клозе – Марио Гомес не справился с функциями бати.

Аршавин до сих пор главная русская звезда и для родины, и для всего мира: на вопрос о том, кого из русских игроков вы знаете, просто нет других ответов. Сборная России без него наоборот – пока беззвездна и безлика. Смолов и Кокорин слишком сладкие и не выглядят лидерами, Акинфеев – сухой, а остальные никогда не претендовали на роль вожака. Никто из полевых футболистов не знает, что такое действительно большие победы. Аршавин нужен сборной России, как телу нужна душа – никто не даст нынешней раздевалке больше, чем павший ангел русского футбола.

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