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Александр Кокорин и Федор Смолов сыграют в атаке России против Южной Кореи

Кокорин и Смолов сыграют в атаке России против Южной Кореи
Eurosport

23 ч. назад

Мощнейшая пара нападающих страны снова в деле.

Станислав Черчесов определил следующих игроков в стартовый составе на товарищескую игру против Южной Кореи:

Игорь Акинфеев, Виктор Васин, Федор Кудряшов, Георгий Джикия, Далер Кузяев, Антон Миранчук, Александр Ерохин, Александр Самедов, Юрий Жирков, Александр Кокорин, Федор Смолов.

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