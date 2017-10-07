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Александр Кокорин и Федор Смолов сыграют в атаке России против Южной Кореи
Мощнейшая пара нападающих страны снова в деле.
Станислав Черчесов определил следующих игроков в стартовый составе на товарищескую игру против Южной Кореи:
Игорь Акинфеев, Виктор Васин, Федор Кудряшов, Георгий Джикия, Далер Кузяев, Антон Миранчук, Александр Ерохин, Александр Самедов, Юрий Жирков, Александр Кокорин, Федор Смолов.
- Матч между сборными России и Южной Кореи пройдет на «ВЭБ Арене» в 17:00 (мск).
- Eurosport.ru проведет текстовую трансляцию встречи.
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