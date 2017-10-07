Александр Кокорин посоветовал корейцам не забивать в свои ворота и поздравил Путина с днем рождения

Кокорин, сыгравший за сборную России впервые с лета 2016 года, поделился впечатлениями от игры с Южной Кореей (4:2).

«Давно такого не было, чтобы команда забивала автоголы так быстро. Нам это только на руку, а им это сломало, я думаю, игру. 4:0 было бы, я думаю, не по игре, но все равно концовку мы смазали. По игре ли 4:2? Думаю, 2:0 было бы лучше всего.

Плюсы сборной Южной Кореи – очень живая команда, очень много бегают, очень резкие, хорошо играют в пас в центре поля. Минусы называть не будут. Минусы их в том, что забили сами себе.

А пожелать им что? Не забивайте себе, и все будет хорошо», – сказал Кокорин журналистам.

После матча Александр поздравил сборную России с победой, а Владимир Путина – с днем рождения.

Кокорин провел на поле все 90 минут.

При счете 1:0 защитник Ким Чуён дважды поразил собственные ворота в течение 2 минут.

10 октября сборная России примет Иран.

Фейсбук очень приятен и спортивен