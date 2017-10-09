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Игрок «Спартака» Илья Кутепов: «В клубе ограничений больше, поэтому в сборной отъедаемся чуть-чуть»
Еще одна польза от игры за национальную команду.
Официальный канал РФС опубликовал видео о вкусном и полезном рационе сборной России. На 3 минуте 32 секунде появляется защитник «Спартака» Илья Кутепов и рассказывает об одном из преимуществ национальной команды.
«Здесь, в сборной, много всего, что мне нравится. В клубе, конечно, у нас ограничений больше, поэтому сейчас, так сказать, отъедаемся чуть-чуть», – признался Кутепов.
- 10 октября сборная России примет Иран в товарищеском матче на «Казань Арене».
- Встреча начнется в 19:00 (мск). Следите за онлайн-трансляцией на Eurosport.ru.
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