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Сердар Азмун: «Все футболисты сборной Ирана – звезды»
Нападающий «Рубина» круто превознес партнеров по национальной команде.
Сердар Азмун поделился ожиданиями от товарищеского матча против сборной России.
«Я не провожу различий между игроками, хотя есть большая разница между азиатским и европейским футболом.
Все футболисты нашей команды – звезды, начиная от голкипера и заканчивая нападающими. Конечно, те игроки, которые выступают на международном уровне, привлекают большее внимание публики. Наша задача – выполнять установку тренера и работать на каждой тренировке, на каждом матче», – заявил Азмун во время предматчевой пресс-конференции.
- Сборная Ирана одной из первых пробилась на ЧМ-2018 в Россию.
- Россия и Иран сыграют в товарищеском матче 10 октября в Казани.
- Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
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