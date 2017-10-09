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Сердар Азмун: «Все футболисты сборной Ирана – звезды»

Азмун: «Все футболисты сборной Ирана – звезды»
Eurosport

7 ч. назад

Нападающий «Рубина» круто превознес партнеров по национальной команде.

Сердар Азмун поделился ожиданиями от товарищеского матча против сборной России.

«Я не провожу различий между игроками, хотя есть большая разница между азиатским и европейским футболом.

Все футболисты нашей команды – звезды, начиная от голкипера и заканчивая нападающими. Конечно, те игроки, которые выступают на международном уровне, привлекают большее внимание публики. Наша задача – выполнять установку тренера и работать на каждой тренировке, на каждом матче», – заявил Азмун во время предматчевой пресс-конференции.

  • Сборная Ирана одной из первых пробилась на ЧМ-2018 в Россию.
  • Россия и Иран сыграют в товарищеском матче 10 октября в Казани.
  • Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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