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РФС взял на работу 20-летнего болельщика с ДЦП

РФС взял на работу 20-летнего болельщика с ДЦП
Eurosport

5 ч. назад

Парень получит рабочее место в редакции сайта союза.

20-летний фанат сборной России получил предложение о работе в РФС.

Дмитрий Корчагин из Казани приступит к работе на сайте союза на товарищеском матче России против Ирана. В обязанности Дмитрия войдет написание материалов и подготовка новостей для сайта.

  • Матч сборной России против Ирана пройдет 10 октября в Казани.
  • Иран гарантировал себе участие в ЧМ-2018 в России.
  • Турнир пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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