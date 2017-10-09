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РФС взял на работу 20-летнего болельщика с ДЦП
Парень получит рабочее место в редакции сайта союза.
20-летний фанат сборной России получил предложение о работе в РФС.
Дмитрий Корчагин из Казани приступит к работе на сайте союза на товарищеском матче России против Ирана. В обязанности Дмитрия войдет написание материалов и подготовка новостей для сайта.
- Матч сборной России против Ирана пройдет 10 октября в Казани.
- Иран гарантировал себе участие в ЧМ-2018 в России.
- Турнир пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
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