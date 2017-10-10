Eurosport
Стартовый состав сборной России на матч с Ираном. В основе и Федор Смолов, и Александр Кокорин
Сборная России снова хочет забить четыре мяча.
Станислав Черчесов определился со стартовым составом на матч против Ирана:
Андрей Лунев, Илья Кутепов, Виктор Васин, Федор Кудряшов, Марио Фернандес, Дмитрий Тарасов, Александр Ерохин, Константин Рауш, Алексей Миранчук, Федор Смолов, Александр Кокорин.
- Товарищеский матч сборных России и Ирана состоится в Казани и начнется в 19:00 (мск).
- Eurosport.ru проведет текстовую трансляцию встречи.
- Сборная Ирана – одна из команд, квалифицировавшихся на ЧМ-2018 в России.
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