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Стартовый состав сборной России на матч с Ираном. В основе и Федор Смолов, и Александр Кокорин

Стартовый состав сборной России на матч с Ираном. В основе и Смолов, и Кокорин
Eurosport

8 ч. назад

Сборная России снова хочет забить четыре мяча.

Станислав Черчесов определился со стартовым составом на матч против Ирана:

Андрей Лунев, Илья Кутепов, Виктор Васин, Федор Кудряшов, Марио Фернандес, Дмитрий Тарасов, Александр Ерохин, Константин Рауш, Алексей Миранчук, Федор Смолов, Александр Кокорин.

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