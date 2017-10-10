Полоз спас Россию от фейла в Казани

Первый мяч встречи забил иранский форвард «Рубина» Сердар Азмун. Он замкнул передачу на пустые ворота от Мехди Тареми на 57-й минуте.

Сборная России сравняла счет ближе к финалу матча. Дмитрий Полоз в подкате проткнул мяч в сетку после кросса в касание от Александра Самедова.

Азмун забил 22-й мяч в 28 игре за сборную. Он еще не положил ни одного гола за «Рубин» после возвращения в татарский клуб, зато забил на «Казань-Арене» за национальную команду.

Дата следующего контрольного матча сборной России еще не определена, соперник также не подтвержден.

Иран занял первое место в отборочной группе и попал на ЧМ-2018.

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