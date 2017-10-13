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Россия в ноябре сразится с основами Аргентины и Испании, Лионель Месси приедет

Россия в ноябре сразится с основами Аргентины и Испании, Месси приедет
Eurosport

8 мин. назадОбновлено 1 минуту назад

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Стали известны ближайшие товарищеские матчи сборной России. 11 ноября команда Станислава Черчесова сыграет с Аргентиной, 14 ноября – с Испанией.

Обе встречи пройдут на поле хозяев чемпионата мира-2018. Места проведения игр станут известны позднее.

По словам главы РФС Виталия Мутко, оба соперника привезут в Россию основные составы.

«Договоренность с этими сборными достигнута, это будет хороший спарринг для нашей сборной. Месси будет участвовать в этом матче, договор предусматривает, что обе сборные будут играть с нами основными составами», – сказал Мутко «Р-Спорт».

  • Аргентина попала на ЧМ-2018 благодаря хет-трику Лионеля в последнем туре квалификации.
  • Аргентина – финалист ЧМ-2014, Испания – чемпион мира-2010.

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