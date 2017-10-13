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Александр Кокорин – о матче с Аргентиной: «Рад возможности посоперничать с Лионелем Месси»
Главный вызов в карьерах обоих форвардов.
Нападающий сборной России и «Зенита» воодушевлен новостью о ноябрьских товарищеских матчах.
«Здорово, что будем играть против Испании и Аргентины. Я рад, что будет возможность посоперничать с Лионелем Месси.
Испания и Аргентина – хорошие команды, поэтому нет разницы, против кого играть. Вам хочется, чтобы я забил парочку Аргентине? Спасибо, буду стараться.
Обмен майками после игры? Если кто-то даст свою футболку, то можем и поменяться. Посмотрим, как будет», – сказал Кокорин «Чемпионату».
- Матчи Россия – Аргентина и Россия – Испания пройдут 11 и 14 ноября соответственно. По договоренности сторон, гости должны привезти основные составы.
- Кокорин забил 15 голов в 18 официальных матчах сезона-2017/18.
- У Месси 14 мячей в 11 матчах за «Барселону» и еще 3 гола в 4 осенних играх сборной Аргентины.
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