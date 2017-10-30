Eurosport
Не игравший с июня Роман Зобнин попал в заявку сборной России на матчи с Аргентиной и Испанией
Станислав Черчесов пригласил для участия в матчах 27 футболистов.
Тренерский штаб сборной России огласил список игроков, приглашенных для участия в товарищеских играх со сборными Аргентины и Испании. В списке 27 футболистов.
Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Владимир Габулов («Арсенал» Тула), Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург).
Защитники: Виктор Васин, Марио Фернандес (оба – ЦСКА Москва), Федор Кудряшов («Рубин» Казань), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба – «Спартак» Москва), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Константин Рауш («Кельн» Германия), Игорь Смольников («Зенит» Санкт-Петербург).
Полузащитники: Александр Головин, Алан Дзагоев (оба – ЦСКА Москва), Денис Глушаков, Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров (все – «Спартак» Москва), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев (все – «Зенит» Санкт-Петербург), Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, (все – «Локомотив» Москва), Антон Швец («Терек» Грозный).
Нападающие: Антон Заболотный («Тосно»), Александр Кокорин, Дмитрий Полоз (оба – «Зенит» Санкт-Петербург), Федор Смолов («Краснодар»).
- Товарищеские матчи против Аргентины и Испании намечены на 11 и 14 ноября соответственно.
- Все три сборные квалифицировались на ЧМ-2018 в России.
- Чемпионат мира состоится в 11 городах страны с 14 июня по 15 июля.