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Не игравший с июня Роман Зобнин попал в заявку сборной России на матчи с Аргентиной и Испанией

Не игравший с июня Зобнин попал в заявку сборной России на матчи с Аргентиной и Испанией
Eurosport

1 час назад

Станислав Черчесов пригласил для участия в матчах 27 футболистов.

Тренерский штаб сборной России огласил список игроков, приглашенных для участия в товарищеских играх со сборными Аргентины и Испании. В списке 27 футболистов.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Владимир Габулов («Арсенал» Тула), Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург).

Защитники: Виктор Васин, Марио Фернандес (оба – ЦСКА Москва), Федор Кудряшов («Рубин» Казань), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба – «Спартак» Москва), Роман НойштедтерФенербахче» Турция), Константин Рауш («Кельн» Германия), Игорь Смольников («Зенит» Санкт-Петербург).

Полузащитники: Александр Головин, Алан Дзагоев (оба – ЦСКА Москва), Денис Глушаков, Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров (все – «Спартак» Москва), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев (все – «Зенит» Санкт-Петербург), Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, (все – «Локомотив» Москва), Антон Швец («Терек» Грозный).

Нападающие: Антон Заболотный («Тосно»), Александр Кокорин, Дмитрий Полоз (оба – «Зенит» Санкт-Петербург), Федор СмоловКраснодар»).

  • Товарищеские матчи против Аргентины и Испании намечены на 11 и 14 ноября соответственно.
  • Все три сборные квалифицировались на ЧМ-2018 в России.
  • Чемпионат мира состоится в 11 городах страны с 14 июня по 15 июля.

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