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Испанцы вызвали на матч с Россией по 4 игрока из «Барселоны» и «Реала»

Испанцы вызвали на матч с Россией по 4 игрока из «Барселоны» и «Реала»
Eurosport

45 мин. назадИзменено 44 мин. назад

Денис Глушаков отрецензирует игру Андреса Иньесты. Или не Глушаков, а кто-то другой.

Сборная Испании определилась с заявкой на товарищеские матчи против Коста-Рики и России.

Вратари: Давид де Хеа, Пепе Рейна, Кепа Аррисабалага

Защитники: Серхио Рамос, Жерар Пике, Марк Бартра, Альваро Ордиосола, Начо Фернандес, Жорди Альба, Альваро Морено

Полузащитники: Иско, Луис Альберто, Сауль Ньигес, Марко Асенсио, Серхио Бускетс, Тьяго Алькантара, Андрес Иньеста, Асьер Ильярраменди

Нападающие: Сусо, Хосе Кальехон, Витоло, Яго Аспас, Альваро Мората, Давид Сильва, Родриго

  • Матч Испания – Коста-Рика пройдет 11 ноября.
  • С Россией испанцы сыграют 14 ноября.

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