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Испанцы вызвали на матч с Россией по 4 игрока из «Барселоны» и «Реала»
Денис Глушаков отрецензирует игру Андреса Иньесты. Или не Глушаков, а кто-то другой.
Сборная Испании определилась с заявкой на товарищеские матчи против Коста-Рики и России.
Вратари: Давид де Хеа, Пепе Рейна, Кепа Аррисабалага
Защитники: Серхио Рамос, Жерар Пике, Марк Бартра, Альваро Ордиосола, Начо Фернандес, Жорди Альба, Альваро Морено
Полузащитники: Иско, Луис Альберто, Сауль Ньигес, Марко Асенсио, Серхио Бускетс, Тьяго Алькантара, Андрес Иньеста, Асьер Ильярраменди
Нападающие: Сусо, Хосе Кальехон, Витоло, Яго Аспас, Альваро Мората, Давид Сильва, Родриго
- Матч Испания – Коста-Рика пройдет 11 ноября.
- С Россией испанцы сыграют 14 ноября.
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