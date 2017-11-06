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Лионель Месси на маршрутке с не очень довольным лицом прикатил в одну из гостиниц Москвы
Аргентинцу не доставляет удовольствия поездка в Россию.
Лионель Месси прибыл в Москву для участия сразу в двух мероприятиях: 9 ноября нападающий вместе с Зинедином Зиданом и Хаби Алонсо представит официальный мяч ЧМ-2018, а 11 ноября сыграет в товарищеском матче против сборной России.
6 ноября Месси заселился в одну из гостиниц столицы. Форвард с хмурым лицом приехал к месту назначения вместе с представителями сборной.
- Игра Россия – Аргентина пройдет 11 ноября и начнется в 16:00 (мск).
- Чемпионат мира состоится в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
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