Лионель Месси на маршрутке с не очень довольным лицом прикатил в одну из гостиниц Москвы

Лионель Месси прибыл в Москву для участия сразу в двух мероприятиях: 9 ноября нападающий вместе с Зинедином Зиданом и Хаби Алонсо представит официальный мяч ЧМ-2018, а 11 ноября сыграет в товарищеском матче против сборной России.

6 ноября Месси заселился в одну из гостиниц столицы. Форвард с хмурым лицом приехал к месту назначения вместе с представителями сборной.

Игра Россия – Аргентина пройдет 11 ноября и начнется в 16:00 (мск).

Чемпионат мира состоится в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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