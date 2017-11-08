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Лионель Месси: «Меня злит, что люди считают, будто я принимаю решения в сборной Аргентины»

Месси: «Меня злит, что люди считают, будто я принимаю решения в сборной Аргентины»
Eurosport

3 мин. назад

Нападающий ничего не делает. Просто тащит команду.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поделился мнением о слухах, касающихся его и сборной Аргентины.

«Меня злит, что некоторые люди так много говорят того, чего не знают. С другой стороны я привык ко всему, что говорят обо мне. Привык ко всем забавным вещам, которые обсуждаются обо мне и других игроках сборной в последние несколько лет, поэтому я могу жить с этим.

То, что я приглашаю в сборную Аргентины игроков и тренеров, которых хочу – ложь. Я всего лишь еще один игрок в команде и нахожусь в ней, чтобы быть ее дополнением», – заявил Месси ESPN.

  • Месси покидал сборную Аргентины в июне 2016 года, но позднее вернулся в нее.
  • На счету нападающего 4 гола за национальную команду в 2017 году.
  • В матче против сборной Венесуэлы Месси положил хет-трик и вывел команду на ЧМ-2018 в России.

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